Дагестанцы смогут получить выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Автор Габи

В РД были утверждены правила и порядок выплат на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет. Сумма выплаты составит 10 тысяч 43 рубля.