Для получения этих выплат, заявителям необходимо подать документы (паспорт и заявление) в филиал МФЦ или районное Управление социальной защиты населения. Также можно подать документы сайте государственных услуг. Приём заявлений стартует к концу мая этого года. Заключительный ответ о положительном решении и выплате средств примут в течение 10 дней с момента подачи документов.
Дагестанцы смогут получить выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
- Автор Габи
- 06 мая, 2020. Среда 00:58
В РД были утверждены правила и порядок выплат на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет. Сумма выплаты составит 10 тысяч 43 рубля.
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