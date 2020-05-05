ЗАМАНА - В Дагестане зарегистрировано 2086 случаев заражения коронавирусом

В Дагестане зарегистрировано 2086 случаев заражения коронавирусом

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05 мая, 2020. Вторник 13:55
В Дагестане зарегистрировано 2086 случаев заражения коронавирусом

Сведения оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории региона.

В Дагестане зарегистрировано 2086 случаев заражения коронавирусом
Общество

05 мая, 10 ч 30 мин:

– 2086 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусом (+128 человек за сутки);
– 325 жителей выздоровело;
– 14 людей скончались;
– 22519 обследованных человек в регионе;
– 3193 дагестанца в настоящее время пребывают в изоляции.

В регионе введен режим самоизоляции для остановки распространения коронавируса. Дагестанцам советуют оставаться дома и свести любые контакты на нет. 

Связаться с оперативным штабом можно через:
– горячую линию: 8-800 35-000-63;
– сайт: mydagestan.e-dag.ru;
– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
– telegram https://t.me/icdagestan.

 

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