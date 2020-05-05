В Дагестане зарегистрировано 2086 случаев заражения коронавирусом

05 мая, 10 ч 30 мин:

– 2086 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусом (+128 человек за сутки);

– 325 жителей выздоровело;

– 14 людей скончались;

– 22519 обследованных человек в регионе;

– 3193 дагестанца в настоящее время пребывают в изоляции.

В регионе введен режим самоизоляции для остановки распространения коронавируса. Дагестанцам советуют оставаться дома и свести любые контакты на нет.

Связаться с оперативным штабом можно через:

– горячую линию: 8-800 35-000-63;

– сайт: mydagestan.e-dag.ru;

– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

– telegram https://t.me/icdagestan.