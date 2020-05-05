05 мая, 10 ч 30 мин:
– 2086 зарегистрированных положительных диагнозов заражения коронавирусом (+128 человек за сутки);
– 325 жителей выздоровело;
– 14 людей скончались;
– 22519 обследованных человек в регионе;
– 3193 дагестанца в настоящее время пребывают в изоляции.
В регионе введен режим самоизоляции для остановки распространения коронавируса. Дагестанцам советуют оставаться дома и свести любые контакты на нет.
Связаться с оперативным штабом можно через:
– горячую линию: 8-800 35-000-63;
– сайт: mydagestan.e-dag.ru;
– электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
– telegram https://t.me/icdagestan.