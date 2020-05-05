По сообщению источника, организатором акции выступил республиканский штаб отделения «Интербригада»,
Стоит заметить, что продукты были направлены примерно в 500 семей.
Как пишут на сайте Межрегионального информационного ресурса молодежи, накануне в РД была организована благотворительная акция, в рамках которой нуждающиеся и малоимущие люди получили продукты.
По сообщению источника, организатором акции выступил республиканский штаб отделения «Интербригада»,
Стоит заметить, что продукты были направлены примерно в 500 семей.
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