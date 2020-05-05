Стоит заметить, что эта акция является акцией взаимопомощи.
В рамках нее будет оказана помощь пенсионерам, маломобильным и сотрудникам медучреждений во время эпидемии.
В Дагестане начал работу благотворительный проект «Мы вместе».
Стоит заметить, что эта акция является акцией взаимопомощи.
В рамках нее будет оказана помощь пенсионерам, маломобильным и сотрудникам медучреждений во время эпидемии.
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