ЗАМАНА - В Дагестане стартовал благотворительный проект «Мы вместе»

В Дагестане стартовал благотворительный проект «Мы вместе»

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05 мая, 2020. Вторник 13:46
В Дагестане стартовал благотворительный проект «Мы вместе»

В Дагестане начал работу благотворительный проект «Мы вместе».

В Дагестане стартовал благотворительный проект «Мы вместе»
Общество

Стоит заметить, что эта акция является акцией взаимопомощи.

В рамках нее будет оказана помощь пенсионерам, маломобильным и сотрудникам медучреждений во время эпидемии.

 

 

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