Об этом пишет официальный сайт «Мирмол».
По сообщению издания, руководитель муниципалитета подчеркнул и заслуги Олега Дибиргаджиева. Подробнее можно прочитать тут.
Руководитель Хунзахского района РД Нурмагомед Задиев активно делится в своем аккаунте Instagram историями о достойных медиках региона.
Об этом пишет официальный сайт «Мирмол».
По сообщению издания, руководитель муниципалитета подчеркнул и заслуги Олега Дибиргаджиева. Подробнее можно прочитать тут.
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