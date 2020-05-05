ЗАМАНА - В Лакском районе начали ремонт автодороги Кумух-Кубра

В Лакском районе начали ремонт автодороги Кумух-Кубра

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05 мая, 2020. Вторник 13:13
В Лакском районе начали ремонт автодороги Кумух-Кубра

Несмотря на объявленный режим самоизоляции в РД, с учётом всех требований Роспотребнадзора для недопущения распространения COVID-19, специалисты ОАО «Лакское ДЕП – 24» и администрация Лакского района реализовывают поставленные перед ними задачи согласно проекту «Мой Дагестан – мои дороги».

В Лакском районе начали ремонт автодороги Кумух-Кубра
Общество

Так, недавно начали ремонтировать и реконструировать автодорогу Кумух-Гущи-Кубра, которая была в плачевном состоянии. После сильных дождей и селевых потоков на дороге появлялись ямы, после чего дорога была трудно проходимой даже для пешехода. Кроме того, автодорога была узкой и совершенно не приспособленной для проезда встречной машины.

На сегодняшний день в ремонте автодороги задействованы две единицы техники – это мощный экскаватор и бульдозер.

Жители сёл Гущи и Кубра наблюдают за процессом работы и благодарят Главу республики Владимира Васильева и главу администрации Лакского района Юсупа Магомедова.

 

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взяты из открытых источников
 

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