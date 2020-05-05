ЗАМАНА - В Дагестане «Интербригада» поддержала акцию по раздаче продуктов

В Дагестане «Интербригада» поддержала акцию по раздаче продуктов

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05 мая, 2020. Вторник 12:48
В Дагестане «Интербригада» поддержала акцию по раздаче продуктов

Дагестанский штаб отделения «Интербригада» организовал благотворительную акцию, в ходе которой малоимущим и нуждающимся семьям раздали продуктовые наборы. Как проинформировал руководитель штаба дагестанского регионального объединения «Интербригада» Арсен Абилаев, в общей сложности вручили около 500 наборов.

В Дагестане «Интербригада» поддержала акцию по раздаче продуктов
Общество

Абилаев отметил, что отделением были составлены списки нуждающихся по РД, подобную акцию они планируют проводить и дальше.

Следует отметить, что членами отделения «Интербригада» на сегодняшний день являются 28 тысяч жителей Дагестана.

 

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