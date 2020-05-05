В районы Дагестана доставлено 3000 наборов гуманитарной помощи

В Дагестане стартовал благотворительный проект «Мы вместе». Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинский персонал во время распространения коронавирусной инфекции.

В каждом регионе России функционируют волонтёры, они доставляют лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

Так сегодня, на сегодняшний день, с помощью поддержки различных общественных организаций и фондов РД удалось обеспечить продуктами питания 3000 малоимущих граждан, которые проживают в Карабудахкентском, Бабаюртовском, Хасавюртовском, Левашинском, и Кайтагском районах, а так же в городе Кизляр. Поадресную доставку жителям в каждом муниципалитете обеспечили соцработники Министерства труда и социального развития, а также волонтёры Министерства молодёжи.