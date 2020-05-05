ЗАМАНА - Опубликована информация о стимулирующих выплатах медработникам в Дагестане

Опубликована информация о стимулирующих выплатах медработникам в Дагестане

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05 мая, 2020. Вторник 10:58
Опубликована информация о стимулирующих выплатах медработникам в Дагестане

30 апреля Председателем Правительства Республики Дагестан Артёмом Здуновым было подписано Постановление «О порядке распределения дополнительных выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций за особые условия и труда и повышенную нагрузку в связи с распространением в Республике Дагестан новой коронавирусной инфекции (GOVID-19)».

Опубликована информация о стимулирующих выплатах медработникам в Дагестане
Общество

Согласно этому постановлению, выплаты получит не только медперсонал, работающий непосредственно с пациентами, имеющими подтверждённый диагноз COVID-19, но и те, кто работает с пациентами с внебольничной пневмонией. Подробную информацию об этом можно прочесть в прикреплённом файле.

 

 

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