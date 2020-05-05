ЗАМАНА - Глава Минздрава РД описал состояние медучреждений республики

Глава Минздрава РД описал состояние медучреждений республики

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05 мая, 2020. Вторник 08:16
Глава Минздрава РД описал состояние медучреждений республики

Глава Министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов описал ситуацию, с которой столкнулись сегодня республиканские больницы и поликлиники из-за коронавирусной инфекции. Сведения об этом опубликованы на сайте «Мирмол».

Глава Минздрава РД описал состояние медучреждений республики
Общество

По сообщению Джамалудина Гаджиибрагимова, на данный момент здравоохранение РД работает на пределе своих возможностей. У больниц региона ежедневно выстраиваются длинные очереди из карет скорой помощи.

Дабы хоть как-то улучшить сложившуюся обстановку, подведомственные учреждения временно перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом.

Руководитель Минздрава Дагестана также отметил, что жители республики становятся свидетелями, когда у медучреждений выстраиваются кареты скорой помощи, мощностей многих больниц недостаточно, а число пациентов ежедневно увеличивается. Джамалудин Гаджиибрагимов ещё раз напомнил, что республика получила значительные средства на борьбу с коронавирусом, которые направили до всех больниц Дагестана – кислородное оборудование, средства индивидуальной защиты и другое.

В каждом медучреждении был подготовлен запас лекарств, но число пациентов быстро увеличилось, и эти запасы закончились. Было осуществлено приобретение препаратов и теперь ожидается новое поступление, отметил Гаджиибрагимов.

Завершая своё обращение, Джамалудин Гаджиибрагимов еще раз напомнил жителям Дагестана, что стоит соблюдать режим самоизоляции.

 

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