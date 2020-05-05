Глава Минздрава РД описал состояние медучреждений республики

Глава Министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов описал ситуацию, с которой столкнулись сегодня республиканские больницы и поликлиники из-за коронавирусной инфекции. Сведения об этом опубликованы на сайте «Мирмол».

По сообщению Джамалудина Гаджиибрагимова, на данный момент здравоохранение РД работает на пределе своих возможностей. У больниц региона ежедневно выстраиваются длинные очереди из карет скорой помощи.

Дабы хоть как-то улучшить сложившуюся обстановку, подведомственные учреждения временно перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом.

Руководитель Минздрава Дагестана также отметил, что жители республики становятся свидетелями, когда у медучреждений выстраиваются кареты скорой помощи, мощностей многих больниц недостаточно, а число пациентов ежедневно увеличивается. Джамалудин Гаджиибрагимов ещё раз напомнил, что республика получила значительные средства на борьбу с коронавирусом, которые направили до всех больниц Дагестана – кислородное оборудование, средства индивидуальной защиты и другое.

В каждом медучреждении был подготовлен запас лекарств, но число пациентов быстро увеличилось, и эти запасы закончились. Было осуществлено приобретение препаратов и теперь ожидается новое поступление, отметил Гаджиибрагимов.

Завершая своё обращение, Джамалудин Гаджиибрагимов еще раз напомнил жителям Дагестана, что стоит соблюдать режим самоизоляции.