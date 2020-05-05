ЗАМАНА - Муфтий Дагестана переболел коронавирусом

Муфтий Дагестана переболел коронавирусом

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05 мая, 2020. Вторник 08:03
Муфтий Дагестана переболел коронавирусом

Муфтий РД Ахмад Абдулаев с семьей восстанавливается после перенесенного коронавируса. Об этом на сайте Духовного управления мусульман республики заявила его супруга Айна Гамзатова.

Муфтий Дагестана переболел коронавирусом
Общество

Лечение муфтий Дагестана и его родные проходили в 3 городской больнице столицы республики.  Как сообщила Айна Гамзатова, тяжелее всех болел в семье сам Муфтий, но им удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей благодаря грамотному алгоритму лечения.

 

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