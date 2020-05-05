ЗАМАНА - Нуждающиеся дагестанцы получат более 3000 продуктовых наборов

Нуждающиеся дагестанцы получат более 3000 продуктовых наборов

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05 мая, 2020. Вторник 00:30
Нуждающиеся дагестанцы получат более 3000 продуктовых наборов

Свыше3000 продуктовых наборов направили в территориальные округа Республики Дагестан для раздачи нуждающимся, проинформировали в пресс-службе министерства по делам молодежи РД.

Нуждающиеся дагестанцы получат более 3000 продуктовых наборов
Общество

Помощь будет оказана ветеранам Великой Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями здоровья, малоимущим жителям республики, многодетным семьям и лицам, оказавшимся с сложной жизненной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что данная благотворительная акция проходит в рамках Всероссийского проекта «Мы вместе», который направлен на оказание помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции.

До 30 мая в РД запланирована раздача 20 тысяч продуктовых наборов.

Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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