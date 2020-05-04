ЗАМАНА - В Дагестане число заразившихся коронавирусом дошло до 1958

В Дагестане число заразившихся коронавирусом дошло до 1958

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04 мая, 2020. Понедельник 13:08
В Дагестане число заразившихся коронавирусом дошло до 1958

Сведения Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории региона.

В Дагестане число заразившихся коронавирусом дошло до 1958
Общество

04 мая, 10 ч 59 мин – 1958 зарегистрированных положительных результатов заражения коронавирусом (+160 человек за день);
– 226 пациентов выздоровело;
– 13 скончались;
– 21876 обследованных жителей в Дагестане;
– 3096 жителя в настоящее время пребывают в изоляции. В регионе введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавируса. Дагестанцам советуют оставаться дома и максимально ограничить любые контакты. Связаться с Оперативным штабом можно через:
– горячая линия: 8-800 35-000-63;
– сайт: mydagestan.e-dag.ru;
– электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
– telegram https://t.me/icdagestan;
– instagram https://instagram.com/icdagestan.

 

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