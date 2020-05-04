В Дагестане число заразившихся коронавирусом дошло до 1958

04 мая, 10 ч 59 мин – 1958 зарегистрированных положительных результатов заражения коронавирусом (+160 человек за день);

– 226 пациентов выздоровело;

– 13 скончались;

– 21876 обследованных жителей в Дагестане;

– 3096 жителя в настоящее время пребывают в изоляции. В регионе введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавируса. Дагестанцам советуют оставаться дома и максимально ограничить любые контакты. Связаться с Оперативным штабом можно через:

– горячая линия: 8-800 35-000-63;

– сайт: mydagestan.e-dag.ru;

– электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

– telegram https://t.me/icdagestan;

– instagram https://instagram.com/icdagestan.