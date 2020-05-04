В Новолакском районе возобновили производство марлевых медицинских масок

По инициативе главы Новолакского района, руководителя Оперштаба по противодействию коронавируса на территории муниципалитета Магомед-Гаджи Айдиева возобновили производство марлевых медицинских масок. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации района.

Ранее силами сотрудников районной администрации и сельского поселения Новолакское было сшито 15 тысяч единиц многоразовых шестислойных марлевых масок. 10 тысяч из них передали в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РД для распределения.

Кроме того, медицинским учреждениям и специалистам правоохранительных органов муниципалитета доставлены партии средств индивидуальной защиты.

Также, к шитью масок присоединились и представители Управления культуры. С их помощью районный Оперштаб​ был обеспечен более 1 тысячи медицинских масок. Помимо этого, планируется сшить ещё 15 тысяч единиц​, часть из которых направят в медицинские учреждения РД.