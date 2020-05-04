Ранее силами сотрудников районной администрации и сельского поселения Новолакское было сшито 15 тысяч единиц многоразовых шестислойных марлевых масок. 10 тысяч из них передали в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории РД для распределения.
Кроме того, медицинским учреждениям и специалистам правоохранительных органов муниципалитета доставлены партии средств индивидуальной защиты.
Также, к шитью масок присоединились и представители Управления культуры. С их помощью районный Оперштаб был обеспечен более 1 тысячи медицинских масок. Помимо этого, планируется сшить ещё 15 тысяч единиц, часть из которых направят в медицинские учреждения РД.