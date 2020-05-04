Глава Дербента Хизри Абакаров от имени всех жителей Дагестана выразил глубокую благодарность Сулейману Керимову и всем тем, кто помогает республике в это сложное время, в частности, руководству компании «AURUM» и ее акционеру Магомеду Вечедову. Вся партия после консультаций с Минздравом РД будет распределена по медучреждениям региона.
Очередная партия помощи от Сулеймана Керимова прибыла в Дагестан
- Автор Мадина
- 04 мая, 2020. Понедельник 13:01
Очередная партия помощи в борьбе с коронавирусом от мецената Сулеймана Керимова была доставлена в республику. Сведения об этом опубликованы на сайте газеты «Дагестанская правда».
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