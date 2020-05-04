Руководство «Киргу» следует списку мер по защите своих сотрудников: перевод части работников на дистанционный режим работы, обеспечение средствами защиты, дезинфекции и гигиены, систематическое измерение температуры тела, кварцевание торговых площадей и офисных комнат, бесплатное питание с внесением в меню продуктов, способствующих укреплению здоровья.
«Мы вместе»
- Автор Мадина
- 04 мая, 2020. Понедельник 12:58
Компания «Киргу» направила 150 комплектов необходимого для обеспечения личной гигиены и ухода каждого из медиков скорой помощи Республиканской клинической больницы.
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