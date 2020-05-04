ЗАМАНА - Агрофирма «Согратль» выделила малоимущим семьям партию риса

Агрофирма «Согратль» выделила малоимущим семьям партию риса

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04 мая, 2020. Понедельник 12:55
Агрофирма «Согратль» выделила малоимущим семьям партию риса

Председатель агрофирмы «Согратль» Абдурахман Чураев направил продукцию агрофирмы — партию риса — нуждающимся жителям Дагестана. Сведения об этом опубликованы на сайте «Зори Табасарана».

Агрофирма «Согратль» выделила малоимущим семьям партию риса
Общество

Часть продукции была отправлена в село Гуниб. Другая – в логистический центр Минтруда региона.

 

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