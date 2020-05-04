Часть продукции была отправлена в село Гуниб. Другая – в логистический центр Минтруда региона.
Агрофирма «Согратль» выделила малоимущим семьям партию риса
- Автор Мадина
- 04 мая, 2020. Понедельник 12:55
Председатель агрофирмы «Согратль» Абдурахман Чураев направил продукцию агрофирмы — партию риса — нуждающимся жителям Дагестана. Сведения об этом опубликованы на сайте «Зори Табасарана».
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