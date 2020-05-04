Васильев ознакомился с условиями, созданными в больнице, поговорил с медиками, убедился в том, что в больнице есть все нужное для лечения пациентов, а также посетил склад, где находится резерв средств индивидуальной защиты. И.о.главврача отметил, что имеющиеся в наличии противочумные костюмы изготовлены в городах Хасавюрте и Избербаше.
Владимир Васильев спросил, когда больница будет готова к приёму больных людей. Нурмагомед Загайлов сообщил, что уже с 1 мая. Всё нужное для этого есть. Подробнее можно прочитать тут.