ЗАМАНА - Владимир Васильев осмотрел Республиканскую больницу восстановительного лечения, перепрофилированную для пациентов с COVID-19

Владимир Васильев осмотрел Республиканскую больницу восстановительного лечения, перепрофилированную для пациентов с COVID-19

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04 мая, 2020. Понедельник 12:44
Владимир Васильев осмотрел Республиканскую больницу восстановительного лечения, перепрофилированную для пациентов с COVID-19

Лидер РД Владимир Васильев 1 мая пришел с визитом в Республиканскую больницу восстановительного лечения, где ознакомился с условиями, созданными для лечения людей с коронавирусной инфекцией.

Владимир Васильев осмотрел Республиканскую больницу восстановительного лечения, перепрофилированную для пациентов с COVID-19
Общество

Васильев ознакомился с условиями, созданными в больнице, поговорил с медиками, убедился в том, что в больнице есть все нужное для лечения пациентов, а также посетил склад, где находится резерв средств индивидуальной защиты. И.о.главврача отметил, что имеющиеся в наличии противочумные костюмы изготовлены в городах Хасавюрте и Избербаше.

Владимир Васильев спросил, когда больница будет готова к приёму больных людей. Нурмагомед Загайлов сообщил, что уже с 1 мая. Всё нужное для этого есть. Подробнее можно прочитать тут.

 

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