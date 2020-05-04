ЗАМАНА - Малоимущим семьям Кумторкалинского района раздают продуктовые наборы

Малоимущим семьям Кумторкалинского района раздают продуктовые наборы

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04 мая, 2020. Понедельник 12:30
Малоимущим семьям Кумторкалинского района раздают продуктовые наборы

В Кумторкалинском районе проводится акция по раздаче продуктовых наборов для малоимущих семей, соблюдающих режим самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом проинформировали в пресс-службе районе.

Малоимущим семьям Кумторкалинского района раздают продуктовые наборы
Общество

Так, работники управления культуры, молодежной политики совместно с воспитанниками ДЮСШ уже помогли свыше 40 нуждающимся семьям продуктовыми наборами и товарами первой необходимости.

Отметим, что благотворительная акция будет продолжаться и дальше.

 

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