Так, работники управления культуры, молодежной политики совместно с воспитанниками ДЮСШ уже помогли свыше 40 нуждающимся семьям продуктовыми наборами и товарами первой необходимости.
Отметим, что благотворительная акция будет продолжаться и дальше.
В Кумторкалинском районе проводится акция по раздаче продуктовых наборов для малоимущих семей, соблюдающих режим самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом проинформировали в пресс-службе районе.
Так, работники управления культуры, молодежной политики совместно с воспитанниками ДЮСШ уже помогли свыше 40 нуждающимся семьям продуктовыми наборами и товарами первой необходимости.
Отметим, что благотворительная акция будет продолжаться и дальше.
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