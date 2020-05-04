Васильев обратился к дагестанцам и призвал проявить понимание и соблюдать режим самоизоляции. Подробнее в видео.
Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к дагестанцам
- Автор Мадина
- 04 мая, 2020. Понедельник 12:40
Лидер РД Владимир Васильев обратился к жителям республики в связи с эпидемией коронавируса. Видео внутри.
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