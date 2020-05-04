На сайте Правительства Российской Федерации стартовал информационный сервис, с помощью которого можно получить все сведения о работающих в стране мерах поддержки в условиях режима самоизоляции

Автор Мадина

На сайте Правительства Российской Федерации стартовал информационный сервис (http://government.ru/support_measures/), с помощью которого появилась возможность получить все сведения о работающих в стране мерах поддержки в условиях режима самоизоляции.