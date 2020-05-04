Опубликованы сведения о 80 разных мерах поддержки, сгруппированных по категориям получателей – граждане, бизнес, общие меры, и по типам отраслей и областей деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.
На сайте Правительства Российской Федерации стартовал информационный сервис, с помощью которого можно получить все сведения о работающих в стране мерах поддержки в условиях режима самоизоляции
- Автор Мадина
- 04 мая, 2020. Понедельник 12:33
На сайте Правительства Российской Федерации стартовал информационный сервис (http://government.ru/support_measures/), с помощью которого появилась возможность получить все сведения о работающих в стране мерах поддержки в условиях режима самоизоляции.
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