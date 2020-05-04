ЦРБ Бабаюртовского района обеспечит лекарствами остронуждающихся жителей муниципалитета

ЦРБ Бабаюртовского района обеспечит лекарствами остронуждающихся граждан муниципалитета. Об этом проинформировали в пресс-службе районной администрации.

И.о. главы муниципалитета Даниял Исламов договорился с главврачом Бабаюртовской центральной районной больницы Шихмагомедом Дугужевым о том, что остронуждающихся из малоимущих семей с диагнозом лёгкой формы пневмонии, но проходящих лечение дома, больница обеспечит препаратами.

Главврач ЦРБ отметил, что количество поступающих в больницу с диагнозом “пневмония” увеличивается и призвал граждан оставаться дома.

Отметим, что в Бабаюртовском районе осуществляются все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Создан оперативный штаб, в режиме реального времени контролирующий ситуацию в муниципалитете.