ЗАМАНА - ЦРБ Бабаюртовского района обеспечит лекарствами остронуждающихся жителей муниципалитета

ЦРБ Бабаюртовского района обеспечит лекарствами остронуждающихся жителей муниципалитета

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04 мая, 2020. Понедельник 12:12
ЦРБ Бабаюртовского района обеспечит лекарствами остронуждающихся жителей муниципалитета

ЦРБ Бабаюртовского района обеспечит лекарствами остронуждающихся граждан муниципалитета. Об этом проинформировали в пресс-службе районной администрации.

ЦРБ Бабаюртовского района обеспечит лекарствами остронуждающихся жителей муниципалитета
Общество

И.о. главы муниципалитета Даниял Исламов договорился с главврачом Бабаюртовской центральной районной больницы Шихмагомедом Дугужевым о том, что остронуждающихся из малоимущих семей с диагнозом лёгкой формы пневмонии, но проходящих лечение дома, больница обеспечит препаратами.

 

Главврач ЦРБ отметил, что количество поступающих в больницу с диагнозом “пневмония” увеличивается и призвал граждан оставаться дома.

Отметим, что в Бабаюртовском районе осуществляются все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Создан оперативный штаб, в режиме реального времени контролирующий ситуацию в муниципалитете.

 

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