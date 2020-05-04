Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов.
Так, в столице России началась подготовка к воздушной части Парада Победы текущего года: 4 мая будет проведена репетиция.
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы будет проходить в 32 российских городах. Об этом заявили в Росавиации, сообщили ТАСС.
Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов.
Так, в столице России началась подготовка к воздушной части Парада Победы текущего года: 4 мая будет проведена репетиция.
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