Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы будет проходить в 32 российских городах. Об этом заявили в Росавиации, сообщили ТАСС.

Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов.

Так, в столице России началась подготовка к воздушной части Парада Победы текущего года: 4 мая будет проведена репетиция.