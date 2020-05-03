Резервный фонд Дагестана пополнился новыми средствами индивидуальной защиты

Так, в регион завезли 2 тонны антисептиков, примерно пять тысяч респираторов и две тысячи новых защитных костюмов. Согласно данным ведомства, все эти средства в дальнейшем распределят в муниципальные образования.