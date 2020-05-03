ЗАМАНА - Резервный фонд Дагестана пополнился новыми средствами индивидуальной защиты

Резервный фонд Дагестана пополнился новыми средствами индивидуальной защиты

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03 мая, 2020. Воскресенье 00:07
Резервный фонд Дагестана пополнился новыми средствами индивидуальной защиты

В Дагестан поступила новая партия средств индивидуальной защиты, информирует региональное Управление МЧС РФ.

Резервный фонд Дагестана пополнился новыми средствами индивидуальной защиты
Общество

Так, в регион завезли 2 тонны антисептиков, примерно пять тысяч респираторов и две тысячи новых защитных костюмов. Согласно данным ведомства, все эти средства в дальнейшем распределят в муниципальные образования.

 

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