ЗАМАНА - Для медперсонала инфекционной больницы организовали коллективный ифтар

Для медперсонала инфекционной больницы организовали коллективный ифтар

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03 мая, 2020. Воскресенье 00:00
Для медперсонала инфекционной больницы организовали коллективный ифтар

Коллективный ифтар состоялся вчера в Республиканской инфекционной больнице, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

Для медперсонала инфекционной больницы организовали коллективный ифтар
Общество

После ифтара обсуждают проблемы прошедшего дня. Как подчеркнула главный врач инфекционной больницы и СПИД Равганият Мирзаева, для максимально эффективной работы с пациентами имеет большое значение мнение каждого специалиста.

Для медперсонала постарались сформировать условия, где можно восстановиться после смены, отвлечься и поддержать в порядке собственное здоровье.

По окончании ифтара Равганият Мирзаева вместе со своими специалистами выразила благодарность всем, кто заботиться и помогает пациентам и медперсоналу в такое тяжёлое время.

 

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