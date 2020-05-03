Для медперсонала инфекционной больницы организовали коллективный ифтар

После ифтара обсуждают проблемы прошедшего дня. Как подчеркнула главный врач инфекционной больницы и СПИД Равганият Мирзаева, для максимально эффективной работы с пациентами имеет большое значение мнение каждого специалиста.

Для медперсонала постарались сформировать условия, где можно восстановиться после смены, отвлечься и поддержать в порядке собственное здоровье.

По окончании ифтара Равганият Мирзаева вместе со своими специалистами выразила благодарность всем, кто заботиться и помогает пациентам и медперсоналу в такое тяжёлое время.