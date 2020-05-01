В "Дагдизеле" наладили производство клапанов для аппаратов ИВЛ
- Автор Мадина
- 01 мая, 2020. Пятница 21:20
1 мая, после осмотра Республиканской больницы восстановительного лечения, перепрофилированной для людей с коронавирусом, лидер РД Владимир Васильев ответил на вопросы представителей СМИ.
В процессе интервью глава Дагестана подчеркнул, что идет работа над обеспечением медучреждений всеми нужными материалами. Также Васильев отметил организации, у которых налажено новое производство в связи с коронавирусом и поблагодарил их за серьезную работу. В частности, Васильев поблагодарил специалистов Хасавюрта, которым удалось наладить производство качественных противочумных костюмов, обладающих высокой степенью защиты, а также 12 организаций, которые шьют маски, завод "Дагдизель", где начали производить клапаны для аппаратов ИВЛ.