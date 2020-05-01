В процессе интервью глава Дагестана подчеркнул, что идет работа над обеспечением медучреждений всеми нужными материалами. Также Васильев отметил организации, у которых налажено новое производство в связи с коронавирусом и поблагодарил их за серьезную работу. В частности, Васильев поблагодарил специалистов Хасавюрта, которым удалось наладить производство качественных противочумных костюмов, обладающих высокой степенью защиты, а также 12 организаций, которые шьют маски, завод "Дагдизель", где начали производить клапаны для аппаратов ИВЛ.