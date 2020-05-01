ЗАМАНА - В "Дагдизеле" наладили производство клапанов для аппаратов ИВЛ

В "Дагдизеле" наладили производство клапанов для аппаратов ИВЛ

Автор
01 мая, 2020. Пятница 21:20
В &quot;Дагдизеле&quot; наладили производство клапанов для аппаратов ИВЛ

1 мая, после осмотра Республиканской больницы восстановительного лечения, перепрофилированной для людей с коронавирусом, лидер РД Владимир Васильев ответил на вопросы представителей СМИ.

В "Дагдизеле" наладили производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Общество

В процессе интервью глава Дагестана подчеркнул, что идет работа над обеспечением медучреждений всеми нужными материалами. Также Васильев отметил организации, у которых налажено новое производство в связи с коронавирусом и поблагодарил их за серьезную работу. В частности, Васильев поблагодарил специалистов Хасавюрта, которым удалось наладить производство качественных противочумных костюмов, обладающих высокой степенью защиты, а также 12 организаций, которые шьют маски, завод "Дагдизель", где начали производить клапаны для аппаратов ИВЛ.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top