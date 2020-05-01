ЗАМАНА - В Дагестане появилось овощехранилище мощностью 5 тыс. тонн

В Дагестане появилось овощехранилище мощностью 5 тыс. тонн

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01 мая, 2020. Пятница 21:12
В Дагестане появилось овощехранилище мощностью 5 тыс. тонн

Реализация проекта общей ценой в 200 миллионов рублей КФХ «Садовод» в Кумторкалинском районе дало возможность построить и ввести в эксплуатацию овощехранилище мощностью 5 тысяч тонн. Как сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Дагестана, организация готова предоставить площадки для сельхозтоваропроизводителей региона.

В Дагестане появилось овощехранилище мощностью 5 тыс. тонн
Общество

 1 мая руководитель аграрного учреждения Абзагир Гусейнов совместно с представителем ООО «АПК Ровное» посетили хранилище и познакомились с его параметрами.

Во время посещения хранилища были обговорены вопросы использования логистического центра для осуществления доставки овощей и фруктов, выращиваемых на территории Дагестана, на рынки Москвы и субъектов России. 

 

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