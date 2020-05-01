Реализация проекта общей ценой в 200 миллионов рублей КФХ «Садовод» в Кумторкалинском районе дало возможность построить и ввести в эксплуатацию овощехранилище мощностью 5 тысяч тонн. Как сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Дагестана, организация готова предоставить площадки для сельхозтоваропроизводителей региона.

1 мая руководитель аграрного учреждения Абзагир Гусейнов совместно с представителем ООО «АПК Ровное» посетили хранилище и познакомились с его параметрами.

Во время посещения хранилища были обговорены вопросы использования логистического центра для осуществления доставки овощей и фруктов, выращиваемых на территории Дагестана, на рынки Москвы и субъектов России.