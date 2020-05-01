Денис Проценко призвал на майские сидеть дома

Денис Проценко – главврач московской 40-й городской больницы, призывает всех россиян не расслабляться на майских выходных и ни в коем случае не нарушать режим самоизоляции. Сведения об этом опубликованы на сайте «Московский Комсомолец».

Он призвал россиян не покидать дом и не отмечать праздник первого мая так, как мы все привыкли.

Сейчас важно оставаться дома, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса.