ЗАМАНА - Денис Проценко призвал на майские сидеть дома

Денис Проценко призвал на майские сидеть дома

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01 мая, 2020. Пятница 15:39
Денис Проценко призвал на майские сидеть дома

Денис Проценко – главврач московской 40-й городской больницы, призывает всех россиян не расслабляться на майских выходных и ни в коем случае не нарушать режим самоизоляции. Сведения об этом опубликованы на сайте «Московский Комсомолец».

Денис Проценко призвал на майские сидеть дома
Общество

Он призвал россиян не покидать дом и не отмечать праздник первого мая так, как мы все привыкли.

Сейчас важно оставаться дома, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса.

 

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