ЗАМАНА - В Магарамкентском районе продолжают дезинфекционные мероприятия

В Магарамкентском районе продолжают дезинфекционные мероприятия

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01 мая, 2020. Пятница 15:33
В Магарамкентском районе продолжают дезинфекционные мероприятия

В рамках мероприятий профилактики появления и распространения коронавируса на территории Магарамкентского района и сейчас проводятся дезинфекционные мероприятия. Сведения об этом опубликованы на сайте МО «Магарамкентский район».

В Магарамкентском районе продолжают дезинфекционные мероприятия
Общество

В пресс-службе районной администрации отметили, что в соответствии с составленным графиком организовали очередную дезинфекцию улиц, территорий ЦРБ, важных объектов и общественных мест. Дезинфекция проходит с привлечением специальной техники и дезинфицирующих средств.

 

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