В пресс-службе районной администрации отметили, что в соответствии с составленным графиком организовали очередную дезинфекцию улиц, территорий ЦРБ, важных объектов и общественных мест. Дезинфекция проходит с привлечением специальной техники и дезинфицирующих средств.
В Магарамкентском районе продолжают дезинфекционные мероприятия
- Автор Мадина
- 01 мая, 2020. Пятница 15:33
В рамках мероприятий профилактики появления и распространения коронавируса на территории Магарамкентского района и сейчас проводятся дезинфекционные мероприятия. Сведения об этом опубликованы на сайте МО «Магарамкентский район».