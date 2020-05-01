ЗАМАНА - В райцентре Табасаранского района провели дезинфекцию улиц

В райцентре Табасаранского района провели дезинфекцию улиц

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01 мая, 2020. Пятница 15:30
В райцентре Табасаранского района провели дезинфекцию улиц

Сегодня, 30 апреля, по инициативе руководителя района Магомеда Курбанова снова в рамках мероприятий по профилактике распространения коронавируса в селе Хучни Табасаранского района организовали дезинфекцию улиц.

В райцентре Табасаранского района провели дезинфекцию улиц
Общество

Улицы, тротуары райцентра были обработаны специальным дезинфицирующим средством. Об этом заявили в пресс-службе администрации Табасаранского района. Дезинфицирующим средством обработали все главные улицы и прилегающие к ним переулки, где находятся все социально важные места села — школы, здания администрации.

 

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