Акция «Продукты в каждый дом» в Буйнакском районе продолжается

Автор Мадина

В населенном пункте Дагестана Нижнее Казанище организовали очередную акцию «Продукты в каждый дом». Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

