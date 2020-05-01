ЗАМАНА - Акция «Продукты в каждый дом» в Буйнакском районе продолжается

Акция «Продукты в каждый дом» в Буйнакском районе продолжается

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01 мая, 2020. Пятница 15:25
Акция «Продукты в каждый дом» в Буйнакском районе продолжается

В населенном пункте Дагестана Нижнее Казанище организовали очередную акцию «Продукты в каждый дом». Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

Акция «Продукты в каждый дом» в Буйнакском районе продолжается
Общество

Одинокие пенсионеры, матери-одиночки, вдовы, у которых нет родных, дома и дохода, оказались в сложной ситуации ввиду режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Ящики с продуктами доставляли по домам малоимущих.

 

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