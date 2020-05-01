Контейнерные площадки нового образца устанавливают в Кировском районе

Как заявили в администрации Кировского района, первая площадка с новым оформлением уже размещена рядом со сквером на улице Керимова.

Площадка современная, удобная для погрузки и выгрузки контейнеров на колесах. Это первоначальный вариант площадки. Если будут положительные отзывы от жителей, то будут размещать их по всему району, с помощью дагестанских или городских программ, — сообщил в своем Instagram руководитель муниципалитета Салих Сагидов.