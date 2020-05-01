ЗАМАНА - Контейнерные площадки нового образца устанавливают в Кировском районе

Контейнерные площадки нового образца устанавливают в Кировском районе

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01 мая, 2020. Пятница 14:35
Контейнерные площадки нового образца устанавливают в Кировском районе

Как заявили в администрации Кировского района, первая площадка с новым оформлением уже размещена рядом со сквером на улице Керимова.

Контейнерные площадки нового образца устанавливают в Кировском районе
Общество

Площадка современная, удобная для погрузки и выгрузки контейнеров на колесах. Это первоначальный вариант площадки. Если будут положительные отзывы от жителей, то будут размещать их по всему району, с помощью дагестанских или городских программ, — сообщил в своем Instagram руководитель муниципалитета Салих Сагидов.

 

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