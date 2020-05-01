ЗАМАНА - В Дагестан поступила крупная партия средств индивидуальной защиты

В Дагестан поступила крупная партия средств индивидуальной защиты

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01 мая, 2020. Пятница 12:28
В Дагестан поступила крупная партия средств индивидуальной защиты

Крупная партия средств индивидуальной защиты поступила в РЛ. Поставку провели МЧС республики на средства, выделенные из резервного фонда Правительства РД.

В Дагестан поступила крупная партия средств индивидуальной защиты
Общество

Были поставлены: медицинские маски в количестве 1 004 798 штук, 1958 защитных костюмов, 170 респираторов, комбинезоны в количестве 3132 штуки,  1000 марлевых повязок, 310 202 пар бахил,  158 000 перчаток, 3545 халатов, 150 кроватей и постельные принадлежности. Всё это будет доставлено медорганизации РД. Средствами индивидуальной защиты будут снабжать медицинский персонал, работающий с лицами, заражёнными коронавирусной инфекцией и всех специалистов первичной медицинской сети, которые также находятся в группе риска. В ближайшее время ожидается очередная поставка средств индивидуальной защиты, закупленных МЧС Республики Дагестан.

 

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