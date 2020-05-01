ЗАМАНА - В Дагестан прибыла очередная партия помощи от Сулеймана Керимова

В Дагестан прибыла очередная партия помощи от Сулеймана Керимова

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01 мая, 2020. Пятница 08:10
В Дагестан прибыла очередная партия помощи от Сулеймана Керимова

Лидер Дербента Хизри Абакаров сообщил, что грузовик с дезинфицирующим средством сейчас находится в Махачкале, его распределяют по медицинским и социальным учреждениям города.

В Дагестан прибыла очередная партия помощи от Сулеймана Керимова
Общество

Завтра часть этих средств будет доставлена в Дербент и в другие районы республики.

Ожидается прибытие грузового самолета со следующей партией медицинского оборудования, медикаментов и расходных материалов для больниц республики уже 3 мая.

 

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