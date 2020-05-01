В Дагестан прибыла очередная партия помощи от Сулеймана Керимова

Лидер Дербента Хизри Абакаров сообщил, что грузовик с дезинфицирующим средством сейчас находится в Махачкале, его распределяют по медицинским и социальным учреждениям города.

Завтра часть этих средств будет доставлена в Дербент и в другие районы республики.



Ожидается прибытие грузового самолета со следующей партией медицинского оборудования, медикаментов и расходных материалов для больниц республики уже 3 мая.