ЗАМАНА - Владимир Васильев: "Наша задача - бороться за каждого человека"

Владимир Васильев: "Наша задача - бороться за каждого человека"

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01 мая, 2020. Пятница 00:06
Владимир Васильев: &quot;Наша задача - бороться за каждого человека&quot;

Лидер РД Владимир Васильев, сегодня, 30 апреля, в режиме видеоконференцсвязи, провёл совещание Оперативного штаба по предупреждению появления и распространения коронавируса на территории республики с главами органов исполнительной власти и муниципальных образований.

Владимир Васильев: "Наша задача - бороться за каждого человека"
Общество

Обращаясь к участникам собрания, Васильев обратил внимание руководителей МО на выступление Президента России Владимира Путина, что во время продления режима самоизоляции до 11 мая включительно лидеры районов и городов должны оставаться на своих рабочих местах. 

Глава Дагестана подчеркнул, что руководителям МО необходимо максимально использовать дополнительные выходные дни, дабы не допустить увеличения случаев заболевания коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.

 

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