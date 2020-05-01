Лидер РД Владимир Васильев, сегодня, 30 апреля, в режиме видеоконференцсвязи, провёл совещание Оперативного штаба по предупреждению появления и распространения коронавируса на территории республики с главами органов исполнительной власти и муниципальных образований.

Обращаясь к участникам собрания, Васильев обратил внимание руководителей МО на выступление Президента России Владимира Путина, что во время продления режима самоизоляции до 11 мая включительно лидеры районов и городов должны оставаться на своих рабочих местах.

Глава Дагестана подчеркнул, что руководителям МО необходимо максимально использовать дополнительные выходные дни, дабы не допустить увеличения случаев заболевания коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.