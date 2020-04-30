ДГТУ провёл ежегодный конкурс «Горец и горянка − 2020» в режиме онлайн

Финал конкурса «Горец и горянка − 2020», проводимого каждый год в ДГТУ, прошёл накануне в режиме онлайн.

Как проинформировали в пресс-службе университета, участвовали в мероприятии представители факультетов вуза, которые прошли все три тура конкурса. Так, на протяжении трёх дней участвующие демонстрировали свои творческие способности, делились интересными фактами о традициях дагестанского народа и другое. По результатам мероприятия каждому победителю и призёру конкурса вручат дипломы и памятные подарки на церемонии награждения.