Уже есть ряд дворов, где территории готовят для благоустойства. Они расположены по адресам Магомедтагирова, 157 и Абдуразакова, 153. Жители домов согласовали дизайн-проекты.
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В Киpoвском районе Махачкалы осуществляется благoycтройство двopoвых тeppитopий согласно peaлизации пpoeкта «Формиpoвание комфopтной гopoдской cpeды». Данную информацию сообщили в пресс-службе администрации района.
Уже есть ряд дворов, где территории готовят для благоустойства. Они расположены по адресам Магомедтагирова, 157 и Абдуразакова, 153. Жители домов согласовали дизайн-проекты.
Подробнее читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия"
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