Ограничения затронут граждан, проживающих по следующим адресам: пр-т Гамидова 36а, 53, 55, 57, 59, 59а; ул. И.Казака 18в, 18г, 20; пр-т И.Шамиля 59а, 61, 63, 65, 69.
В Махачкале частично отключат горячую воду
- Автор Габи
- 30 апреля, 2020. Четверг 18:06
На некоторых улицах дагестанской столицы с 12 по 15 мая ограничат подачу горячего водоснабжения из-за планово-ремонтной деятельности, информируют в пресс-службе ООО «Дагестанэнерго».
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