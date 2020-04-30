30 апреля было проведено собрание оперативного штаба Министерства труда и социального развития региона по оказанию помощи малоимущим семьям. Об этом заявили в пресс-службе РМЦЗ «Успех» при Минтруде Дагестана.

Собрание прошло под руководством помощника министра Джабраила Дайзиева и было посвящено теме социальной поддержки нуждающихся людей, а также созданию единого списка малоимущих семей.

Как заметили в штабе, на 30 апреля в колл-центр Минтруда Дагестана пришло больше 17 тысяч звонков и обращений жителей Дагестана, и их число постоянно возрастает.

Открывая собрание, помощник министра Джабраил Дайзиев сообщил собравшимся о сложившейся в Дагестане ситуации в связи с распространением коронавируса. Подробнее можно прочитать тут.