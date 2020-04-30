Как не стать жертвой семейно-бытового насилия?

В любой развитой стране юристы, которые специализируются на семейном праве, считают, что домашнее насилие является одним из самых распространённых преступлений против личности, однако в официальные сводки доходит лишь малая часть реальной информации.

Главной чертой насилия является серьезность, цикличность и интенсивность происходящего и последствий. Рукоприкладством занимаются только люди с психологическими и социальными проблемами, при чём, независимо от уровня их доходов или образования. Помочь таким семьям вполне возможно. Главное, не закрывать на проблему глаза.

Популярно мнение, что если человека разозлить, то естественный результат – побои в ответ. Если, например, жена провоцирует мужа или свою свекровь, то она и получает по заслугам. Истоки подобного убеждения скрываются в социальных и гендерных стереотипах, которые прививаются с детства.

В ходе воспитания, в семьях, где практикуется применение физической силы, как способа воспитания, подобные стереотипы навязаны ребёнку и во взрослой жизни он просто перенимает эти паттерны поведения.

Не стоит оправдывать поведение, содержащее элементы психологического и физического насилия, ревностью (он непрерывно звонит, чтобы узнать, где я, потому что волнуется, ревнует) или заботой (он не позволяет мне работать, значит, беспокоится о моём здоровье, хочет облегчить мне жизнь). Если человек не считается с вашим мнением, он (она) хочет подчинить вас своей воле, а это ничто иное как психологическое насилие.

Не стоит обвинять себя в подобном поведении абьюзера — он такой, какой есть, его невозможно переделать, но вот Вам нужно подумать о себе.

В первую очередь, надо научиться уважать и любить себя, не позволять унижений и оскорблений в свой адрес. Если тиран применяет психологическое насилие, надо оказать ему сопротивление. Он понимает только логику стаи — кто сильней, тот и прав. В случае физического насилия единственный путь для жертвы — бежать, в противном случае дальше непременно будет только хуже. Не надо лелеять надежды, что всё изменится, партнёр сам волшебным образом увидит что был не прав, исправится и одумается. Надо уходить. Сразу и поскорее.

При этом нужно делать это осторожно. Если о ваших планах узнает истязатель, будет еще хуже. Уходить надо, когда его нет дома, взяв с собой деньги, документы, необходимые для себя и ребёнка вещи, драгоценности.

Конечно, тиран будет просить прощения и уговаривать вернуться. Даже начнёт ухаживать, не подействует – опять угрожать. Единственное, что можно сделать — это прекратить с ним всякое общение. Если вернуться, то объединение семьи обернётся наказанием за уход.

Сделали ноги, защитили себя — разбирайтесь. Осторожно, аккуратно, взвешенно. С психотерапевтом, самостоятельно, на тренингах, по книгам — неважно. Выбирайте то, что вам больше по душе и берегите себя.