ЗАМАНА - Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

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30 апреля, 2020. Четверг 14:10
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Арестованными со стрельбой за нарушение режима самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял машиной, маркированной как "Яндекс.Такси", следует из оперативных сообщений московского главка МВД.
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Общество
Ранее в ГУМВД по столице заявили, что работники ДПС для проверки документов попытались остановить Hyundai Solaris, но водитель скрылся. Полиция начала погоню. Полицейские применили табельное оружие, дабы остановить машину. Как выяснилось, оба пассажира являются гражданами из ближнего зарубежья.
Водитель при аресте сообщил, что он не говорит по-русски, и ему необходим переводчик.
 
В результате на водителя были составлены протоколы по статьям о нарушении ПДД и неповиновении сотрудникам МВД.

 

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взяты из открытых источников
 

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