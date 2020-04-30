Ветеран боевых действий получил субсидию на приобретение дома

Было выяснено, что жителю Табасаранского района, который является участником боевых действий и пребывающему на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, несмотря на наличие необходимых документов, на протяжении длинного периода времени не предоставлена бесплатная субсидия на покупку жилья. Более того, министерство труда и социального развития Дагестана ветерану без оснований и с нарушением установленного срока вернуло его учетное дело.

Дабы устранить все обнаруженные ошибки, прокуратура РД в министерство внесла представление.

По результатам его рассмотрения участнику боевых действий выдали свидетельство о предоставлении безвозмездной субсидии. Источник — прокуратура РД.