ЗАМАНА - Ветеран боевых действий получил субсидию на приобретение дома

Ветеран боевых действий получил субсидию на приобретение дома

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30 апреля, 2020. Четверг 14:01
Ветеран боевых действий получил субсидию на приобретение дома

Прокуратура Дагестана организовала тщательную проверку исполнения жилищного закона. Сведения об этом опубликованы на сайте Прокуратуры региона.

Ветеран боевых действий получил субсидию на приобретение дома
Общество

Было выяснено, что жителю Табасаранского района, который является участником боевых действий и пребывающему на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, несмотря на наличие необходимых документов, на протяжении длинного периода времени не предоставлена бесплатная субсидия на покупку жилья. Более того, министерство труда и социального развития Дагестана ветерану без оснований и с нарушением установленного срока вернуло его учетное дело.

Дабы устранить все обнаруженные ошибки, прокуратура РД в министерство внесла представление.

По результатам его рассмотрения участнику боевых действий выдали свидетельство о предоставлении безвозмездной субсидии. Источник — прокуратура РД.

 

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