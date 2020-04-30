В республике подорожали цены на яблоки и картофель, а стоимость огурцов и помидоров упала на 11%.
С 21 по 27 апреля в Дагестане возросла цена на отдельные виды лекарств.
Но упала стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-93.
По результатам еженедельного мониторинга за стоимостью продуктов питания и медикаментов в РД, обнаружены случаи увеличения цен на некоторые товары.
В республике подорожали цены на яблоки и картофель, а стоимость огурцов и помидоров упала на 11%.
С 21 по 27 апреля в Дагестане возросла цена на отдельные виды лекарств.
Но упала стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-93.
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