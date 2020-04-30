ЗАМАНА - В Дагестане поднялись цены на некоторые продукты питания и медикаменты

В Дагестане поднялись цены на некоторые продукты питания и медикаменты

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30 апреля, 2020. Четверг 13:57
В Дагестане поднялись цены на некоторые продукты питания и медикаменты

По результатам еженедельного мониторинга за стоимостью продуктов питания и медикаментов в РД, обнаружены случаи увеличения цен на некоторые товары.

В Дагестане поднялись цены на некоторые продукты питания и медикаменты
Общество

В республике подорожали цены на яблоки и картофель, а стоимость огурцов и помидоров упала на 11%.

С 21 по 27 апреля в Дагестане возросла цена на отдельные виды лекарств.

Но упала стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-93.

 

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