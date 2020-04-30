По сведениям Роспотребнадзора по Дагестану за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших дошло до 1389 человек.

Число выздоровевших увеличилось до 112.

12 случаев летального исхода.

В общем за время распространения инфекции в Дагестане обследовано 18 715 человек.

2675 дагестанца пребывают в изоляции. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции жителям советуют быть дома и выходить только в случае крайней нужды.

Оперативный штаб Дагестана по борьбе с коронавирусом:

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