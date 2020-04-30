ЗАМАНА - В Дагестане зарегистрировано 1389 больных коронавирусом

В Дагестане зарегистрировано 1389 больных коронавирусом

Автор
30 апреля, 2020. Четверг 13:52
В Дагестане зарегистрировано 1389 больных коронавирусом

По сведениям Роспотребнадзора по Дагестану за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших дошло до 1389 человек. 

В Дагестане зарегистрировано 1389 больных коронавирусом
Общество

Число выздоровевших увеличилось до 112.
12 случаев летального исхода.

В общем за время распространения инфекции в Дагестане обследовано 18 715 человек.
2675 дагестанца пребывают в изоляции. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции жителям советуют быть дома и выходить только в случае крайней нужды.

Оперативный штаб Дагестана по борьбе с коронавирусом:

сайт: mydagestan.e-dag.ru
telegram-канал: https://t.me/icdagestan
instagram:  https://instagram.com/icdagestan

Горячая линия: 8-800 35-000-63

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top