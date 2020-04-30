Кто имеет право на дополнительные выплаты семьям с детьми до трёх лет

Выплата осуществляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах, когда определяют права семьи на прочие меры соцподдержки.

Выплаты полагаются каждой семье, которая получила право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в частности если средства по сертификату уже целиком потрачены.

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Деньги будут каждый месяц выплачиваться на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет в период с апреля по июнь 2020 года.

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Более подробную информацию об этом можно прочесть на сайте Пенсионного Фонда.