Об этом проинформировали в пресс-службе администрации Хасавюртовского района.
В мероприятии задействовали волонтёров, которые совместно с главами администрации поселений помогали нуждающимся.
Недавно предпринимателями поселений Эндирей, Могилевское, Тотурбийкала была проведена благотворительная акция по доставке на дом малоимущим и многодетным семьям своей продукции, в том числе мяса и кур.
Об этом проинформировали в пресс-службе администрации Хасавюртовского района.
В мероприятии задействовали волонтёров, которые совместно с главами администрации поселений помогали нуждающимся.
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