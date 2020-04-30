ЗАМАНА - Предприниматели Хасавюртовского района провели благотворительную акцию

Предприниматели Хасавюртовского района провели благотворительную акцию

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30 апреля, 2020. Четверг 12:38
Предприниматели Хасавюртовского района провели благотворительную акцию

Недавно предпринимателями поселений Эндирей, Могилевское, Тотурбийкала была проведена благотворительная акция по доставке на дом малоимущим и многодетным семьям своей продукции, в том числе мяса и кур.

Предприниматели Хасавюртовского района провели благотворительную акцию
Общество

Об этом проинформировали в пресс-службе администрации Хасавюртовского района.

В мероприятии задействовали волонтёров, которые совместно с главами администрации поселений помогали нуждающимся. 

 

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