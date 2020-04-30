Предприниматели Хасавюртовского района провели благотворительную акцию

Недавно предпринимателями поселений Эндирей, Могилевское, Тотурбийкала была проведена благотворительная акция по доставке на дом малоимущим и многодетным семьям своей продукции, в том числе мяса и кур.