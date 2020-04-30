«Помощь может быть или прямой, или косвенной», – заметил Песков, отметив, что неизвестно, какой из вариантов предпочтительнее.
По словам пресс-секретаря, главной целью всех мер поддержки является продолжение экономической жизни России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не отметает возможность оказания прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного коронавирусной эпидемией. Об этом он сообщил в интервью RTVI.
«Помощь может быть или прямой, или косвенной», – заметил Песков, отметив, что неизвестно, какой из вариантов предпочтительнее.
По словам пресс-секретаря, главной целью всех мер поддержки является продолжение экономической жизни России.
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