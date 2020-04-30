ЗАМАНА - Глава МВД Дагестана обратился к гражданам региона

Глава МВД Дагестана обратился к гражданам региона

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30 апреля, 2020. Четверг 08:18
Глава МВД Дагестана обратился к гражданам региона

Министр внутренних дел РД генерал-лейтенант МВД Абдурашид Магомедов выступил с обращением к жителям региона в связи с эпидемией коронавируса и увеличившимся числом смертей от пневмонии. Видео внутри.

Видеообращение главы МВД было опубликовано на странице правоохранительного ведомства в Инстаграм.

Видео прилагается. 

 

 

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