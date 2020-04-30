Видеообращение главы МВД было опубликовано на странице правоохранительного ведомства в Инстаграм.
Видео прилагается.
Министр внутренних дел РД генерал-лейтенант МВД Абдурашид Магомедов выступил с обращением к жителям региона в связи с эпидемией коронавируса и увеличившимся числом смертей от пневмонии. Видео внутри.
Видеообращение главы МВД было опубликовано на странице правоохранительного ведомства в Инстаграм.
Видео прилагается.
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