ЗАМАНА - Загадочное существо с желтым отростком озадачило рыбачку

Загадочное существо с желтым отростком озадачило рыбачку

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30 апреля, 2020. Четверг 02:00
Загадочное существо с желтым отростком озадачило рыбачку

Женщина из австралийского штата Квинсленд наткнулась во время рыбалки в Мортон-Бей на загадочное создание c желтым отростком. Об этом пишет издание Daily Mail.

Загадочное существо с желтым отростком озадачило рыбачку
Общество

В среду, 29 апреля, она выложила в Facebook фотки похожего на червя склизкого существа с ярко-желтым отростком на конце. «Что это? Кто-нибудь в курсе?» — вопрошала удивленная рыбачка.

Мнения подписчиков ее аккаунта разделились. Некоторые из них выдвинули предположение, что создание опасно и способно ужалить. Другие начали шутить над странным существом. 

Позже автор поста заявила, что вероятнее всего, это щетинконогий червь. В то же время профессор-океанолог Стивен Смит сделал предположение, что это морское перо.

 

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взяты из открытых источников
 

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