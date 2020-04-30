Загадочное существо с желтым отростком озадачило рыбачку

Женщина из австралийского штата Квинсленд наткнулась во время рыбалки в Мортон-Бей на загадочное создание c желтым отростком. Об этом пишет издание Daily Mail.

В среду, 29 апреля, она выложила в Facebook фотки похожего на червя склизкого существа с ярко-желтым отростком на конце. «Что это? Кто-нибудь в курсе?» — вопрошала удивленная рыбачка.

Мнения подписчиков ее аккаунта разделились. Некоторые из них выдвинули предположение, что создание опасно и способно ужалить. Другие начали шутить над странным существом.

Позже автор поста заявила, что вероятнее всего, это щетинконогий червь. В то же время профессор-океанолог Стивен Смит сделал предположение, что это морское перо.