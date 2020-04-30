Губернатор высказался, что ожидается пребывание на одном месте, а после этого постепенное снижение случаев заражения коронавирусом. Он уточнил, что на майские выходные в области собираются усилить патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
- Автор Мадина
- 30 апреля, 2020. Четверг 01:00
Московская область вышла на плато по количеству случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пишет ТАСС.
Последнее от Мадина
- Загадочное существо с желтым отростком озадачило рыбачку
- Минтруд Дагестана выдал 87 субсидий на жилье афганцам
- В Дагестане для дезинфекции не применяется авиация
- По поручению главы минздрава РД Джамалудина Гаджиибрагимова в село Тебекмахи Акушинского района будет отправлен передвижной медицинский комплекс с флюорографом
- Регистрация для получения пособия по безработице доступна через Единый портал госуслуг