Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Московская область вышла на плато по количеству случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пишет ТАСС.

Губернатор высказался, что ожидается пребывание на одном месте, а после этого постепенное снижение случаев заражения коронавирусом. Он уточнил, что на майские выходные в области собираются усилить патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции.